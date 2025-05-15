Без отца осталась маленькая дочь: появились данные о мужчине, которого РФ убила ударом по Сумам. Фото

14 мая российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в городе Сумы. В результате атаки погибли люди.

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Одним из них был 36-летний Павел Капица. О гибели Павла сообщила в Facebook знакомая семьи Галина Гладушка.

По ее словам, мужчина был переселенцем, жил в Сумах с семьей, арендуя жилье. У него остались жена и маленькая дочь.

"Ракетный удар рашистов по промышленному предприятию сегодня унес жизнь молодого человека... Капица Павел, 36 лет. Переселенец. Трудолюбивый, светлый человек. Погиб на работе. Оставил жену и маленькую дочь... Семья снимала жилье. Теперь они остались наедине с бедой", – говорится в сообщении.

Напомним, утром в среду, 14 мая, российская оккупационная армия нанесла удар по грузовику на Сумщине. Предварительно, погиб один человек, еще два человека получили ранения.

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