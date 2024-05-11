Без отца остались две дочери: в Черкасской области попрощались с защитником, погибшим в боях за Украину. Фото

В селе Дубиевка Черкасской области в пятницу, 10 мая, простились с погибшим защитником Дмитрием Федоровым. Солдат стрелок-помощник гранатометчика погиб во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Кадры из похорон воина показали в Facebook Русскополянской территориальной громады. Там отметили, что у него осталась жена и две дочери, младшей из которых нет даже года.

"Доброжелательный, искренний, ответственный и любящий – таким знали Героя и будут помнить вечно. Жестокая война уносит жизни еще молодых, исполненных сил и планов на будущее украинцев. Но мы никогда их не забудем, как и не забудем боль от каждой потери", – отметили в сообщении.

Напомним, также в боях в Донецкой области погиб старший солдат Игорь Дамрин, родом из Заводского на Полтавщине. С самого начала полномасштабного вторжения, 18 марта 2022 бойца мобилизовали в ряды Национальной гвардии Украины. С тех пор он побывал на многих горячих позициях. У Героя остались жена, сестра и бабушка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 мая в Виннице провели в последний путь воина-азовца Назария Гринцевича ("Гренка"), погибшего во время стрелкового боя 10 марта у Кременной Луганской области. 21-летний Герой был одним из самых молодых защитников "Азовстали", провел четыре месяца во вражеском плену, после чего вернулся на передовую.

– Также в боях у Роботиного на Запорожье оборвалась жизнь 25-летнего защитника из Тернопольской области Антона Билыка. Он был младшим сержантом и служил командиром пехотного отделения в части А4947.

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