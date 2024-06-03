Без отца остались двое детей: в боях под Часовым Яром погиб украинский журналист. Фото

На Донбассе в районе Часового Яра не вернулся с боевого задания младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский. Он был командиром механизированной роты, а в мирной жизни работал в СМИ.

Об этом написали "Українські Новини", которым Петраковский посвятил 10 лет своей жизни. Официально воин считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах с 30 мая 2024 года. Но его друг Денис Иванеско сообщил в Facebook, что защитник погиб в блиндаже вместе с побратимами из-за вражеского минометного обстрела.

"В последний бой пошел во главе группы. Позицию заняли быстро. К сожалению, ненадолго... В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом", – рассказал Иванеско.

У журналиста была законная причина не идти воевать, однако стал на защиту родного Ирпеня на Киевщине с первых дней полномасштабного вторжения России. Сперва мужчина присоединился к ТРО, прошел путь от старшего сержанта до младшего лейтенанта ВСУ.

После деоккупации Киевской области получил отличие "За заслуги перед городом Ирпень", позже был награжден президентом орденом "За мужество" ІІІ степени.

"Его любила вся редакция – безотказный, всегда поможет, посоветует и организует. И непревзойденный "мастер шашлыка" на корпоративах. В последний раз говорили на Пасху. Было полно планов – ночная рыбалка, как "мама Люда" потом нафарширует рыбу, не пора ли освежить старенькую машину... Саня, спасибо за дружбу, спасибо что был с нами", – написал Денис Иванеско.

В Ирпене у Героя осталась жена Людмила, двое детей и больной отец. Карта для помощи семье – 4149609009043060.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– 30 мая вблизи села Райгородок Краматорского района Донецкой области погиб защитник Виталий Сидорук. Он был родом с Тернопольщины, ему навеки осталось 23 года.

– 25 мая на фронте пал воин из Тернопольской области Игорь Рутковский. В ряды Вооруженных сил он встал в июле 2022 года. У Героя остался 15-летний сын.

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