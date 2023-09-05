Без отца остались двое детей: в Полтаве попрощались с воином, погибшим в боях в Донецкой области. Фото

В Полтаве 5 сентября простились с защитником Украины Андреем Зубанем. Воин полег в бою во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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О похоронах бойца сообщает Суспільне. Заупокойную молитву за военнослужащим начали около 10:00 возле Свято-Успенского собора ПЦУ.

Проститься с защитником и выразить свое уважение Герою пришли родственники, друзья, собратья и знакомые.

Как сообщил офицер отдела призыва Полтавского городского терцентра комплектования и соцподдержки Роман Калина, Андрей Зубань жил в Полтаве. В свое время он участвовал в миротворческих миссиях под эгидой ООН. На службу его призвали еще в первые дни полномасштабного вторжения в РФ.

На фронте защитник служил в 116-й бригаде территориальной обороны на должности начальника контрольно-технического пункта. Андрей Зубань имел звание главный сержант и на момент гибели ему было 47 лет. Воина не стало 30 августа вблизи города Курахово Донецкой области. Во время ракетных обстрелов армией оккупантов Андрей получил ранения несовместимые с жизнью.

У погибшего защитника остались жена, двое детей, родители и сестра. Похоронят воина в селе Жуки Полтавской общины.

Напомним, что в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб боевой медик Давидчик Иван. 41-летний защитник был родом из села Забороль Ровенской области. Жизнь Ивана оборвалась 30 августа в районе населенного пункта Первомайское Купянского района Харьковской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против российских оккупантов погиб 20-летний Даниил Ваганов, воин 228-го батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны. Он отправился защищать Украину добровольцем в начале полномасштабного российского вторжения, 28 февраля 2022 года.

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