Ему навсегда будет 20: в боях за Украину погиб молодой защитник из Харьковщины. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 20-летний Даниил Ваганов, воин 228-го батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны. Он пошел защищать Украину добровольцем в начале полномасштабного российского вторжения, 28 февраля 2022 года.

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О трагедии сообщил в Telegram начальник Дергачевской городской военной администрации (Харьковская область) Вячеслав Задоренко. Он отметил, что Ваганов родился и всю жизнь прожил в Дергачах.

"Учился в Дергачевском лицее №2, а после получения среднего образования поступил в Национальную академию внутренних дел в Киеве... Даниил Ваганов был чрезвычайно мужественной и ответственной личностью, настоящим патриотом, обладал высоким чувством справедливости", – написал чиновник.

Молодой воин успел принять участие в боях за Киев и Харьков, освобождал Сумщину, защищал Троицкое на Луганщине и Торец на Донетчине.

Похороны Ваганова состоялись 1 сентября 2023 года. Украинца похоронили на Аллее Славы на кладбище №18 города Харьков.

Как писал OBOZREVATEL:

– 28 августа в боях с российскими захватчиками погиб 22-летний защитник из Ривненской области Александр Корейко. Героя не стало в Донецкой области.

– Также в боях за Украину погиб 22-летний доброволец из Великобритании Сэм Ньюи. Иностранец прибыл в нашу страну в первые недели после вторжения ВС РФ, чтобы присоединиться к воинам ВСУ.

– На территории Серебрянского лесничества в Луганской области погиб сапер-разведчик Степан Фецич с Тернопольщины. Ему было 23 года.

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