Без отца остались семь детей: погиб боец 57-й ОМПБр Николай Кондратенко. Фото

В боях за Украину погиб защитник Николай Кондратенко. Действующий военнослужащий 57 ОМПБр, он за свой счет обеспечивал боеприпасами ряд подразделений Вооруженных сил Украины.

Видео дня

У Героя осталось семь детей, неделю назад он вернулся на фронт после крестин самого младшего ребенка. Известие о потере сообщили волонтер Оксана Дацюк и побратим погибшего, командир взвода 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

"На фото воин Николай, который снабжал боеприпасами не одно подразделение. Материалы для них Николай покупал со своей зарплаты, а у него семеро деток, слышите, семеро(!). Неделю назад только вернулся с крестин самого младшего ребенка. Я даже шутила, что он сбегает на войну, чтобы детей не нянчить. Такую ошибку совершает не один наш воин, то есть тратит средства не на свою семью, а на войну, вместо того, чтобы попросить у волонтеров", – рассказала она.

О том, сколько сделал Николай Кондратенко для еще более эффективной "денацификации" российских захватчиков, упомянул и военнослужащий Станислав Бунятов.

"Погиб наш близкий товарищ, боец 57 ОМПБр Николай Кондратенко. Мы не раз помогали его подразделению сборами на РЭБ, авто и комплектующие к БК, которые уничтожили не одну сотню п*даров. Вечная память, побратим", – написал воин с позывным "Осман" в своем Telegram-канале "Говорят снайпер".

Николай Кондратенко до последнего дня своей жизни мастерил боеприпасы для уничтожения врага.

"В последнее время мы покупали пластик, термоклей и бензол для его "рукоделия", вот и на днях я должна была запустить сбор на пластик...но это смс: "Не пиши о сборе, Николай погиб", просто разорвало субботнее утро...Кто имеет возможность помочь семье героя, я оставлю номер карточки жены: 5457 0825 1361 0928, Кондратенко Алина (Приват Банк)", – написала Дацюк.

Напомним, ранее стало известно о смерти защитника из Львовской области. Василий Бассараб встал на защиту родной земли в апреле 2023 года, за победу на поле боя был награжден отличием президента "За оборону Украины". У воина осталась маленькая дочь.