Без отца осталась маленькая дочь: стало известно о смерти защитника из Львовской области. Фото

Львовщина потеряла еще одного своего воина: 13 декабря остановилось сердце защитника Василия Бассараба. Он встал на защиту родной земли в апреле 2023 года, за доблесть на поле боя был награжден отличием президента "За оборону Украины".

Видео дня

Дома воина ждала маленькая дочь, 17 декабря он вернулся на малую родину на щите. Трагическое известие сообщили в Бориславском городском совете.

"С грустью сообщаем, что 13 декабря 2024 года перестало биться сердце нашего земляка, Защитника Украины Бассараба Василия Игоревича... Он был любящим сыном, братом и заботливым папой. У Василия осталась мать, брат и маленькая дочь. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя, разделяем боль утраты", – говорится в сообщении.

В Бориславском горсовете рассказали: родился воин 14 января 1991 года в Бориславе. Еще когда Василий был маленьким, его семья перебралась в село Уриж. Там он окончил школу и остался жить уже во взрослой жизни.

После школы Василий Бассараб учился в Бориславском профессиональном лицее. Работал в перевозочной компании. А с апреля 2023 года стал на защиту родной земли, воевал в составе Национальной гвардии Украины.

"Он преданно боролся за каждый клочок нашей земли, был награжден отличием президента "За оборону Украины", – добавили в Бориславском городском совете.

На малой родине тело Героя встречали поздним вечером 17 декабря.

Прощание с ним состоится в 12 часов 18 декабря: панихиду отслужат в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Уриж.

"Он был очень хорошим человеком и настоящим патриотом Украины", – вспоминают о погибшем его односельчане.

Василий Бассараб месяц не дожил до своего дня рождения: воину должно было исполниться 34 года.

Напомним, ранее стало известно, что Герой с Сумщины погиб в боях за Украину. Сергею Дудченко, которого родные и близкие вспоминают как "пример воина, мужа и отца", было 43 года. Воин, успел повоевать на Запорожском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях, свой последний бой принял 1 декабря в Донецкой области. За мужество и доблесть на поле боя Сергей Дудченко был отмечен Золотым Крестом.