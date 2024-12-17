Был примером воина, мужа и отца: Герой из Сумской области погиб в боях за Украину

1 декабря 2024 года в боях с российскими оккупантами на Донецком направлении погиб воин Сил специальных операций Вооруженных сил Украины Сергей Дудченко. Защитнику Украины было всего 43 года.

Видео дня

Каким Герой был в мирной жизни и на поле боя, рассказали OBOZ.UA его родные и близкие. Мужчину запомнили любящим семьянином и верным побратимом.

Дудченко родился в пгт Низы Сумской области. Когда началось полномасштабное вторжение, не раздумывая, он сразу присоединился к территориальной обороне, возглавил местный блокпост, а позже пополнил ряды ССО.

Герой побывал в самых горячих точках фронта. Он участвовал в боях на Запорожском, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях. За боевые заслуги военного наградили Золотым Крестом.

По словам жены Дарьи, Сергей был любящим мужем и отцом.

"Мы встретились и сразу начали жить вместе. Наши 8,5 лет – это очень мало. За эти годы я узнала что такое настоящая семья и настоящий любящий мужчина, который тебя оберегает и поддерживает. У нас с ним 2 сыночка, старший Даня – от первого моего мужа, а второй сын Тимофей – от него. Но Сергей всегда говорил, что Даня – это его сын, он никогда их не разделял", – поделилась женщина.

Без отца осталась также дочь Сергея от первого брака Диана. "Он всегда за всех троих волновался и заботился о них. Сергей был очень хорошим отцом, никогда не обижал своих детишек", – рассказала супруга.

Для Дарьи боевые задачи мужа были настоящим испытанием, а он даже в страшных условиях на Авдеевском направлении говорил, что никогда не сдастся врагу в плен. После боев под Авдеевкой воина перевели в Запорожское направление, где он получил ранение. Пройдя реабилитацию, мужчина вернулся на Донецкое направление.

Там у Сергея не было выходных, но он всегда подбадривал жену, обещая, что они увидятся, как только будет свободный день.

"4 декабря он должен был наконец-то приехать в отпуск, мы все его очень ждали, считали каждый день. Но 1 декабря с утра он не выходил на связь, не доходили мои сообщения, мое сердце сразу почувствовало, что-то не так. Его слова "Я вернусь домой живым" успокаивали меня, но потом я начала звонить его поратимам. Они не знали, как мне сказать, что он погиб. Позже мне перезвонил командир и сказал самое страшное. После этих слов у меня вроде бы все остановилось, я не могла поверить в это", – вспоминает жена.

Сергей был не только лучшим отцом для своих детей, но и заменил отца племяннице Полине.

Девушка поделилась щемящими воспоминаниями о дяде: "После смерти моего отца он всегда был рядом со мной, был тем человеком, на которого всегда можно было положиться, он учил меня быть сильной и не сдаваться, даже когда тяжело. Мой дядя ушел на войну с первых дней полномасштабного вторжения. Он не колебался ни минуты, понимая, что каждый день важен для защиты близких и нашей страны. Это не просто потеря для семьи, это боль, которую нельзя измерить словами. Он был и останется моим Героем".

Рассказала о брате и мама Полины, Наталья.

"Сердце сжимается в груди от боли. Не хочу верить, что тебя уже нет с нами. Эта потеря – словно разрыв, который нельзя восполнить. Ты был для меня опорой, ты всегда был рядом, готов прийти на помощь. Ты – Человек из большой буквы, ты – Герой! И не только из-за того, что встал на защиту нашей земли, но и из-за твоей доброты, преданности семье, твоей безграничной любви к жизни и стремления делать этот мир лучше", – поделилась болью сестра Сергея.

Женщина рассказала, что погибший очень любил жизнь и был настоящим патриотом.

"Ты прошел этот путь мужественно и достойно. Твое мужество, сила духа и преданность долгу вдохновляли всех вокруг. Брат, твоя жертва никогда не будет забыта. Ты отдал свою жизнь за нас, за наше будущее, за нашу свободу. Ты всегда будешь оставаться в наших сердцах, пока мы живы", – добавила она.

Один из побратимов описал Сергея как "человека-позитива".

"Всегда встречал всех с улыбкой и острыми шутками. И постоянно смеялся. Особенно любил подкалывать моего командира, Вадима. Наблюдать за тем, как они стебут друг друга, можно было наблюдать весь день. И это не надоедало. Но 1 декабря Сергей погиб. Вадим получил. тяжелые ранения и потерял часть левой руки, правой ноги и остался без глаз… Вадима еще ждут дорогостоящие операции, протезирование и долгая реабилитация, а вот Сергея уже не вернешь…" – написал защитник на странице Walking the Earth в Facebook.

Он призвал украинцев поблагодарить защитника за его выбор.

"За то, что не дал врагу захватить Сумы в начале войны и до последнего вздоха сдерживал продвижение этих чудовищ на Донбассе. За то, что никогда не опускал руки и всегда был готов учиться чему-то новому. За пример настоящего мужчины, который без раздумий встал на защиту своей семьи и троих детей от нашествия озверевших чудовищ, которые пришли сюда убивать и уничтожать все, к чему могут дотянуться. Я хочу, чтобы вы поблагодарили его за то, что он был. И поддержали его семью. Честь было знать тебя, друг! Мы отомстим", – с болью написал побратим.

Ранее OBOZ.UA писал о гибели на поле боя 22-летнего снайпера из Виннитчины Михаила Котюжанского.

В боях на Курщине погиб военный из Хмельнитчины Иван Каламарчук. Герою было 36 лет.

14 декабря стало известно о гибели украинского актера театра и кино, звезды фильма "Довбуш" Якова Ткаченко, который встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!