Ему навсегда будет 22: на Харьковском направлении погиб снайпер с Винниччины. Фото

Защищая от российских оккупантов район Купянска Харьковской области, погиб старший солдат Михаил Котюжанский. Он служил в 1-й президентской бригаде оперативного назначения им. гетмана Петра Дорошенко "Буревий" Национальной гвардии Украины.

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Котюжанский был снайпером второй категории. Герою навсегда осталось 22 года, сообщила в Facebook Тульчинская районная государственная администрация (Винницкая область).

Котюжанский Михаил Сергеевич родился 19.09.2002. Проживал в селе Заболотное на Винниччине.

С 12 ноября 2024-го, после российского артиллерийского обстрела, он считался пропавшим без вести в районе села Колесниковка под Купянском.

2 декабря тело Героя обнаружили во время проведения поисковых мероприятий.

"Склоняем головы в глубочайшей скорби, разделяем боль непоправимой утраты и искренне сочувствуем родным, близким Михаила. К сожалению, кровавая война уносит жизни лучших сыновей Украины", – написали в соцсети представители районной госадминистрации.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также стало известно о смерти на Купянском направлении 22-летнего воина из Ивано-Франковской области Василия Мосорко. Он пропал на поле боя в октябре, с тех пор считался пропавшим без вести.

– На войне за Украину погиб военный Константин Козькин из Нововолынска. Свой последний бой волынянин принял 1 декабря 2024 года на территории Курской области РФ.

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