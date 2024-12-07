'Война забирает цвет нации': на Купянском направлении погиб 22-летний воин с Прикарпатья

В боях за Украину на Купянском направлении погиб 22-летний воин из Ивано-Франковской области Василий Мосорко. Он пропал на поле боя в октябре, с тех пор считался пропавшим без вести.

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Родные и близкие защитники жили надеждой до 4 декабря, когда гибель Героя была подтверждена. О потере сообщили в Нижневском сельском совете и Тлумацкой громаде.

На малой родине воина рассказали, что родился Василий Васильевич Мосорко 29 января 2024 года. Впереди у него могла быть целая жизнь, если бы не война. Несмотря на молодой возраст, он преданно защищал Украину от российских захватчиков с оружием в руках. До тех пор, пока во время боя в октябре связь с ним не прервалась – и почти два месяца Василий считался пропавшим без вести.

"Постучала смерть в окно нашего села в очередной раз... 12 октября 2024 года погиб сын, брат, внук, племянник... просто молодой парень, защитник, Герой: Мосорко Василий Васильевич... С тех пор и по 04 декабря все считали – "пропал без вести". Мы тешили себя мыслью, что "без вести, то еще жив", но смерть выбирает лучших", – рассказали в Нижневском сельском совете.

Свой последний бой воин принял вблизи села Песчаное Купянского района Харьковской области.

"Погиб, защищая наш покой, нашу мирную жизнь. В нашей памяти он навсегда останется таким светлым и искренним! Вечная память!" – добавляют земляки погибшего воина.

"Отныне Василий ангелом оберегает и защищает своих родных и Украину с небес. Как больно, что война забирает лучших, молодых, цвет нации. Память о воине, погибшем от рук захватчика, защищая территориальную целостность Украины, не будет забыта никогда", – отметили в Тлумацкой громаде.

В родном селе Героя будут встречать 10 декабря около 11 часов. В тот же день его похоронят.

Напомним, ранее стало известно, что погиб воин Александр Волык, который уничтожал врага на боевой машине "Малышка". В довоенной жизни он работал лесником, очень любил лес, интересовался оружием и археологическими раскопками. Когда Россия начала полномасштабную агрессию, стал моряком и прошел немало горячих точек российско-украинской войны.