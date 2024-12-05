Отдал жизнь за Украину: в боях на Курщине погиб защитник с Волыни. Фото

На войне за Украину погиб военный Константин Козькин из Нововолынска. Свой последний бой он принял 1 декабря 2024 года на территории Курской области РФ.

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О трагической потере сообщил нововолынский городской голова Борис Карпус. Защитнику было 43 года.

"К сожалению, война не прекращает уносить жизни наших земляков. Снова потеря. 1 декабря в Курской области РФ погиб наш Защитник Константин Козькин, 1981 года рождения. Житель Нововолынска. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Вечная память Герою!" – пишет Борис Карпус.

"01.12.2024 г. в Курской области Российской Федерации погиб житель нашего города Нововолынск герой-защитник Константин Козькин, 1981 г. р. К сожалению, словами трудно залечить на сердце болезненную рану потери... В эту тяжелую минуту вместе с семьей разделяем это тяжелое горе... в скорби и грустим вместе с вами… Пусть Господь примет душу погибшего воина Константина и поселит ее там, где праведные покоятся. Пусть Господь подарит ему Вечный Блаженный Покой.

Вечная память и вечная честь и слава защитнику Украины. Низкий поклон и искренняя благодарность тебе, Константин, за мужество, за героизм, за защиту", – выразила соболезнования Наталья Лизарук-Волохата.

Информацию о прибытии тела воина, создании живого коридора и погребении защитника сообщат позже.

Ранее сообщалось, что Украина потеряла еще одного преданного защитника. В бою на Харьковщине погиб старший солдат Сергей Давидюк, вставший на защиту Родины в первые дни полномасштабной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь еще один воин, уроженец Ривненщины Роман Токарский. Свой последний бой он принял 30 ноября в Донецкой области. Герою навсегда останется 27 лет.