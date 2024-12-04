'До последнего вздоха был верен присяге': в боях на Харьковщине погиб защитник из Ривненской области. Фото

Украина потеряла еще одного преданного защитника. В бою на Харьковщине погиб старший солдат Сергей Давидюк.

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Ему было 44 года. Об этом сообщили в ЧАО "Ривнеоблэнерго".

"Вечная память и почет погибшему защитнику Украины, мужественному и несгибаемому воину, нашему коллеге! Коллектив ЧАО "Ривнеоблэнерго" с глубокой печалью и скорбью воспринял страшное известие – защищая родную землю, погиб наш работник – электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Радивиловского отделения Сергей Николаевич Давидюк", – говорится в сообщении.

Сергей Николаевич стал на защиту Родины в первые дни полномасштабной войны. С февраля 2022 года он служил в Государственной пограничной службе, демонстрируя мужество и несгибаемость духа. Жизнь 44-летнего воина оборвалась 23 ноября 2024 года в бою на Харьковщине.

"До последнего вздоха верный присяге", – отметили в компании.

Похоронили защитника в с. Срибное Дубенского района.

Напомним, ранее стало известно, что на Днепропетровщине попрощались с воином Максимом Кузьминским. Он погиб 20 ноября на Курщине. На защиту Украины мужчина стал в сентябре 2022 года, после возвращения с заработков. Ему навсегда останется 36 лет.

Также сообщалось, что в боях за Крынки погиб командир из Ривне, защищавший украинскую идею во время Революции Достоинства, 33-летний Александр Подвышенный свой последний бой принял еще в мае, однако его смерть подтвердили только недавно.