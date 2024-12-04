Ему навсегда будет 27: в боях с оккупантами в Донецкой области погиб защитник с Ривненщины. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь еще один воин, уроженец Ривненщины Роман Токарский. Свой последний бой он принял 30 ноября в Донецкой области.

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Герою навсегда останется 27 лет. Трагическое известие сообщили в Ярославицкой громаде.

"Грустная весть пришла снова в нашу общину. Мы потеряли еще одного своего Защитника. Погиб Токарский Роман Витальевич, житель села Ярославичи, 1997 года рождения", – говорится в сообщении.

Гибель воина подтвердили и в Ярославицком лицее: именно там в свое время учился будущий защитник.

Службу в рядах украинского войска Роман Токарский нес в должности старшего стрелка-оператора штурмовой роты одной из бригад ВСУ. Смерть он встретил, выполняя боевое задание: последний бой Романа состоялся 30 ноября в Донецкой области.

"Мужество и героизм Романа являются примером для нас всех, напоминая нам о важности отстаивать нашу родную землю. Отвага и самопожертвование Героя неоценимы... Выражаем искренние соболезнования семье, друзьям, знакомым и всем, кто знал Защитника. Ваша потеря невыразимо болит и мы, всей громадой, вместе с вами переживаем это тяжелое время и эту боль. Роман навсегда останется в наших сердцах. Это непоправимая потеря для всех нас... Вечная память и слава нашему Защитнику, низкий поклон за защиту Украины и всех нас!" – отмечено в сообщении на странице Ярославицкой громады в Facebook.

О дне и времени прощания с защитником на его малой родине пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Курщине погиб воин из Волыни. Владимир Шелемин свой последний бой принял 24 ноября. 3 декабря его теловстретили на малой родине – в городе Нововолынск.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области простились с воином Максимом Кузьминским. Он погиб 20 ноября на Курщине. На защиту Украины мужчина стал в сентябре 2022 года, после возвращения с заработков. Ему навсегда останется 36 лет.