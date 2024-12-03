Отдал жизнь за Украину: в боях на Курщине погиб воин с Волыни. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Волыни Владимир Шелемин. Свой последний бой он принял 24 ноября на Курщине.

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На малой родине Героя, в городе Нововолынск, его встречают 3 декабря. О потере сообщил Нововолынский городской голова Борис Карпус.

"Только что стало известно о еще одной потере для Нововолынской громады. 24 ноября в Курской области РФ погиб наш Защитник Владимир Шелемин, 1981 года рождения. Житель Нововолынска", – отметил он.

Утром 3 декабря тело Героя его земляки встречают на въезде в город. Его доставят в морг Нововолынска.

Дата и время прощания с Владимиром Шелеминым будут известны позже.

"Выражаю искренние соболезнования семье и всем, кто знал Владимира. Вечная память Герою!" – добавил Карпус.

Напомним, ранее стало известно, что на Днепропетровщине попрощались с воином Максимом Кузьминским. Он погиб 20 ноября в Курщине. На защиту Украины мужчина стал в сентябре 2022 года, после возвращения с заработков. Ему навсегда останется 36 лет.

Также сообщалось, что в боях за Крынки погиб командир из Ривне, защищавший украинскую идею во время Революции Достоинства, 33-летний Александр Подвишенный свой последний бой принял еще в мае, однако его смерть подтвердили лишь недавно.