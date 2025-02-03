Без отца остались трое детей: в боях Донецкой области погиб 36-летний защитник из Винницы. Фото
В ожесточенных боях в Донецкой области героически погиб 36-летний воин Национальной гвардии Украины Григорий Медведев из Винницкой области. Он отдал свою жизнь за Родину, защищая украинскую землю от оккупантов.
Это произошло 30 января этого года. Об этом сообщили в Винницком городском совете. "Сегодня, 3 февраля, Винницкая община прощается с воином Григорием Медведевым", – говорится в сообщении.
Григорий Медведев родился 23 апреля 1988 года в селе Черемошное Винницкой области. После школы получил образование в Ильинецком аграрном колледже, а затем – в Винницком аграрном университете. Работал ветеринарным врачом, но с началом полномасштабного вторжения принял важное решение – добровольно встал на защиту Украины.
Человек добровольно встал в строй в начале полномасштабного российского вторжения. Пройдя обучение в Великобритании, Григорий служил в составе 14-й штурмовой бригады НГУ "Червона калина". Он был пулеметчиком и санитаром медицинского пункта 1-го батальона оперативного назначения.
Григорий Медведев погиб в бою у города Доброполье Покровского района Донецкой области 30 января. Ему навсегда осталось 36 лет.
Родные вспоминают его как человека чести, доброжелательного, искреннего и ответственного. Григорий никогда не обижал других, всегда был рядом, когда требовалась помощь.
"Григория знали как человека чести и справедливости. Он никого не обижал, был добрым, кротким и ответственным", – рассказывают родные павшего воина.
Без мужа и отца остались жена и трое детей. Один из братьев Григория продолжает воевать на фронте.
Похоронили защитника на кладбище в селе Черемошное Винницкого района.
"Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память и слава Герою!" – отметили в горсовете.
Напомним, 3 февраля стало известно, что на войне погиб военный Михаил Жердецкий из Волынской области. Герою навсегда остался 41 год. Мужчина полег 26 января 2025 года в боях на Покровском направлении в Донецкой области.
Как сообщал OBOZ.UA, российское вторжение в Украину унесло жизни матроса Андрея Коваля из Волынской области. Военный принял последнее сражение 19 января 2025 года во время исполнения служебного долга.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!