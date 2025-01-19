Без отца остались трое детей: в боях за Украину погиб крымскотатарский защитник Длявер

Защищая Украину, в боях на фронте погиб крымскотатарский боец Сил обороны по имени Длявер. У Героя остались жена и трое несовершеннолетних детей.

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О потере сообщило Духовное управление Мусульман Крыма. С защитником простились 18 января в Киевской области.

"От имени Меджлиса крымскотатарского народа, боевых побратимов и друзей Длявера, делегатов Курултая крымскотатарского народа и активистов крымскотатарского национального движения выражаем искренние соболезнования семье и близким Героя", – написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Длявер вместе с семьей выехал из оккупированного Крыма на материковую часть Украины, а с началом полномасштабного российского вторжения добровольно присоединился к войску. Он ответственно и мужественно выполнял все боевые задания, которые ставило перед ним и его боевыми побратимами командование.

Знакомые говорят, что воин был неутомим в выполнении боевых заданий, воспринимая каждое из них как приближение к освобождению родного Крыма. Боец сражался на горячих точках фронта и до последнего стоял на защите Украины. Погиб Длявер в бою на одном из активных направлений передовой 16 января 2025 года, получив смертельное ранение.

"Для меня большая честь знать лично Героя Длявера. Он был скромным и внимательным, сдержанным и преданным своим принципам. Военнослужащий боролся за освобождение всех оккупированных территорий и возвращение к свободному от оккупантов Крыму. Вечная память и благодарность Герою за все, что он сделал всем нам. Искренние соболезнования семье и близким", – отметила Эльвина Сейтбуллаева.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб 40-летний воин Виктор Король родом из Бахчисарая (Крым). Он пошел на фронт добровольцем еще до полномасштабного вторжения РФ, воевал сначала в рядах первой отдельной штурмовой роты ДУК, потом – в подразделении "Волки Да Винчи".

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