Без отца остались трое детей: в боях за Украину погиб защитник со Львовщины. Фото

В бою с оккупантами погиб воин Роман Щербяк со Львовской области. Его жизнь оборвалась во время стрелкового боя вблизи села Белая Гора Краматорского района Донетчины.

О потере на днях сообщил Мостиский городской совет, почти не рассказав деталей о защитнике. В сети же есть информация, что его не стало на Бахмутском направлении больше года назад.

"Щербяк Роман Павлович поживал в селе Раденичи. Был верен военной присяге, до последнего вздоха защищал Родину", – отметили в громаде.

Там выразили соболезнования семье воина – маме, жене и трем сыновьям. Также добавили, что о дне и времени встречи защитника и прощании с ним будет сообщено дополнительно.

"Вашей печали сложно помочь, мы всем обществом разделяем вашу боль. Вечная память Герою!" – подчеркни в горсовете.

Добавим, что в прошлом году в сети распространили пост о поисках Щербяка Романа Павловича, 11.07.1983 года рождения, военнослужащего 63-й отдельной механизированной бригады, мужа и отца троих несовершеннолетних детей. Там отмечалось, что воин официально пропал без вести 31.01.2023 года вблизи села Белая Гора на Донетчине.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в Донецкой области погиб 21-летний гранатометчик Владимир Черкалюк со Львовской области. Он служил 42-й ОМБр, некоторое время считался пропавшим без вести после того, как попал под удар вражеского дрона на Бахмутском направлении.

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