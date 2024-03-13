Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб гранатометчик из Львовской области. Фото

В бою за Украину погиб молодой гранатометчик из Львовской области. Владимир Черкалюк считался пропавшим без вести с 3 марта, когда попал под удар вражеского дрона на Бахмутском направлении.

13 марта Героя, возвращающегося домой на щите, встречают на малой родине. О гибели воина рассказали в Золочевском городском совете.

"И снова война черным крылом смерти коснулась Золочевщины. Горькая весть о гибели Героя пришла в соседнюю Поморянскую громаду. В борьбе за независимость погиб Владимир Николаевич Черкалюк, 2003 года, житель села Подгорье", – говорится в сообщении.

Владимир Черкалюк, добавили в горсовете Золочева, был гранатометчиком механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты механизированного батальона 42-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Молодой воин с 3 марта считался без вести пропавшим. Связь с ним оборвалась после того, как российские захватчики сбросили с БпЛА неизвестное устройство вблизи Богдановки на Бахмутском направлении, где воин выполнял боевое задание.

Надеждам на то, что Владимиру удалось выжить, сбыться было не суждено. 13 марта его встречают на малой родине на щите.

Тех, кто хочет отдать честь Герою, отдавшему жизнь за Украину, приглашают прийти в 13 часов на площадь Независимости в Золочеве.

"Разделяем жгучую боль с родными, близкими, общиной. Пусть Всевышний поселит душу погибшего в Царстве Небесном, потому что отдал за нас и нашу свободу самое ценное – свою молодую жизнь. Вечная и светлая память защитнику Украины!" – добавили в Золочевском городском совете.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб защитник из Одесской области Максим Федоров. В конце января на фронте пал двоюродный брат воина.

Также сообщалось, что на передовой погиб военный и активист Константин Мирошниченко.

В мирной жизни Константин активно занимался общественной деятельностью, он был идейным вдохновителем создания проекта "ГайдаFest", который организовывал музыкальные фестивали и концерты.

На войне он служил в гранатометном отделении отдельной штурмовой бригады. Воину был всего 31 год.