'Без отца осталось двое маленьких детей': в боях против врага погиб защитник с Хмельнитчины. Фото

Защищая Украину от агрессора, погиб воин Александр Тришневский из Хмельницкой области. Он воевал с первых дней полномасштабного российского вторжения, свой последний бой принял на Сумщине.

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Защитнику навеки остался 41 год. О потере сообщили его родные, а также Довжокская громада.

Тришневский Александр Станиславович был родом из села Довжок. Жил с семьей в Каменце-Подольском, работал на коммунальном предприятии "Міськтепловоденергія".

"Всегда улыбающийся, искренний, добрый и надежный. Ответственный и преданный делу работник, настоящий друг, любящий отец и муж. Все, кто знал Александра, никогда не забудут его искреннюю улыбку и тепло..." – отметили коллеги защитника.

С первых дней полномасштабной войны мужчина, не колеблясь, встал на защиту Украины. Погиб воин 11 марта 2025 года во время выполнения боевого задания на территории Сумской области.

"Настоящий Герой, патриот, преданный сын Украины, который, защищая нас, отдал самое ценное... Искренне сочувствуем семье и близким. Это непоправимая потеря и горькая боль для всех нас... Светлая память очень светлому человеку. Царство Небесное и вечная слава нашему Герою", – говорится в сообщении КП.

У защитника остались жена, двое маленьких детей, родители, родные. Прощание с Героем состоится 17 марта в Каменце-Подольском.

"Настоящий патриот, верный сын Украины, образец мужества и несгибаемости, таким Александр навсегда останется в памяти всех, кто его знал… Искренние соболезнования родным и близким, низко преклоняем головы перед вечной и светлой памятью погибшего воина", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Донетчине погиб 54-летний воин Николай Андрухов из Каменец-Подольского. Он был командиром отделения инженерной техники взвода оборудования пунктов управления инженерно-технической роты.

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