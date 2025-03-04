'Отдал жизнь за мирное небо': в Хмельницкой области простились с воином, погибшим в боях на Донетчине. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь воин из Каменец-Подольского Николай Андрухив. Свой последний бой он принял 27 февраля 2025 года в районе населенного пункта Богатырь Донецкой области.

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На малой Родине Героя провели в последний путь 3 марта. О потере рассказал городской голова Каменец-Подольского Михаил Поситко.

"С глубокой грустью сообщаю о непоправимой потере… На войне, защищая нашу свободу и независимость, погиб мужественный воин, верный сын Украины – сержант Николай Андрухов. Трудно найти слова, когда Украина теряет Защитника. Он погиб 27 февраля 2025 года при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Богатырь Донецкой области, отдал свою жизнь за мирное небо над нашими головами", – написал мэр.

Родился Николай Андрухив 23 мая 1970 года. В Вооруженных Силах Украины служил по контракту. Занимал должность командира отделения инженерной техники взвода оборудования пунктов управления инженерно-технической роты.

С Героем в Каменце-Подольском прощались 3 марта. На церемонию прощания с воином пришли его родные, друзья, побратимы и земляки. Вечный покой Николай Андрухив, которому так никогда и не исполнится 55 лет, обрел на городской Аллее Славы.

"Его храбрость, преданность и несгибаемый дух навсегда останутся в наших сердцах. Искренние соболезнования родным. Вечная память и почет Защитнику!" – написал Поситко.

Напомним, ранее стало известно, что погиб 35-летний защитник из Тернопольской области. Николай Цюпак много лет работал в Польше. После полномасштабного вторжения он вернулся в Украину, чтобы встать на ее защиту.

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