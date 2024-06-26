Без отца осталось пятеро детей: в боях за Украину погиб защитник из Хмельницкой области. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб воин из Хмельницкой области Виктор Ман. Свой последний бой он принял 21 июня в Харьковской области.

Видео дня

Трагическое известие сообщили в Белогорском поселковом совете. У 38-летнего Героя осталось пятеро детей.

"С глубокой печалью сообщаем о страшном известии. 21 июня во время выполнения боевой задачи оборвалась жизнь нашего земляка из села Синютки – Мана Виктора Юрьевича, который нес воинскую службу на Харьковщине. Вечная память погибшему Герою. Искренние слова сострадания родным и близким военного, силы вам выдержать непоправимое горе. Вся громада сегодня скорбит вместе с вами", – отмечено в сообщении Белогорськой поселковой рады.

Журналисты "Суспільне Хмельницький" пообщались с мамой павшего воина Василиной Гондой. Женщина рассказала, что родился Виктор 22 сентября 1985 года в селе Дубриничи Закарпатской области. Впоследствии семья переехала на Хмельнитчину. Уже там Виктор окончил школу и начал взрослую жизнь.

"Сын был и маляром, и штукатуром. У него все "горело" в руках", – рассказала мать.

У Виктора была большая семья. Вместе с женой они воспитывали пятерых детей. Однако, несмотря на это, мужчина добровольцем стал в ряды украинского войска в июне 2022 года – и с тех пор защищал родную землю и будущее своих детей с оружием в руках.

Погиб Виктор как настоящий воин – выполняя боевое задание.

Ему навсегда останется 38 лет.

Мама защитника добавила, что похоронят ее сына в селе Синютки. О дате и времени прощания с Героем в Белогорском поселковом совете пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб снайпер с Закарпатья. Василий Кохан принял свой последний бой 19 июня в Запорожье. Воину навсегда останется 46 лет.

Также сообщалось, что в боях Донецкой области погиб спецназовец президентской бригады из Волыни. 38-летний Руслан Рябый пал 23 июня вблизи Красногоровки.