Без отца осталось три дочери: в боях Донецкой области погиб 36-летний защитник со Львовщины. Фото
Во время выполнения боевого задания на фронте у Водяного в Донецкой области погиб 36-летний украинский защитник Назарий Сыроежко. Жизнь Героя оборвалась 19 августа.
Трагическое известие сообщил в Facebook мэр Жовквы Олег Вольский. Как отметили в Великомостовской территориальной громаде, в результате штурмовых действий противника боец получил пулевые и осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Там отметили, что Назарий был уроженцем села Бутины, проживал в Жовкве. Город попрощается с защитником в День Независимости Украины, 24 августа, после чего состоится чин похорон. В громаде объявлен день траура.
У Сыроежко остались мать, жена, три дочери и брат. Местные власти выразили искренние соболезнования близким и родным погибшего бойца.
Напомним, 23 августа во Львове провели в последний путь защитника Мариуполя Игоря Дубика. После плена, в котором провел 200 дней, и реабилитации воин снова вернулся на фронт, где его жизнь оборвалась в октябре 2023 возле Нью-Йорка Донецкой области. Лишь сейчас удалось вернуть его тело и отдать честь погибшему Герою.
Как сообщал OBOZ.UA:
– На войне против российских оккупантов погиб старший сержант Даниил Нечволод, которому было всего 23 года. Воин служил в 79 пограничном отряде ГПС Украины.
– В Украине во время выполнения боевого задания вблизи поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области погиб украинский защитник из Прикарпатья Виктор Римик. 23 августа воина "на щите" встретили земляки.
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