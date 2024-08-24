Без отца осталось три дочери: в боях Донецкой области погиб 36-летний защитник со Львовщины. Фото

Во время выполнения боевого задания на фронте у Водяного в Донецкой области погиб 36-летний украинский защитник Назарий Сыроежко. Жизнь Героя оборвалась 19 августа.

Видео дня

Трагическое известие сообщил в Facebook мэр Жовквы Олег Вольский. Как отметили в Великомостовской территориальной громаде, в результате штурмовых действий противника боец получил пулевые и осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Там отметили, что Назарий был уроженцем села Бутины, проживал в Жовкве. Город попрощается с защитником в День Независимости Украины, 24 августа, после чего состоится чин похорон. В громаде объявлен день траура.

У Сыроежко остались мать, жена, три дочери и брат. Местные власти выразили искренние соболезнования близким и родным погибшего бойца.

Напомним, 23 августа во Львове провели в последний путь защитника Мариуполя Игоря Дубика. После плена, в котором провел 200 дней, и реабилитации воин снова вернулся на фронт, где его жизнь оборвалась в октябре 2023 возле Нью-Йорка Донецкой области. Лишь сейчас удалось вернуть его тело и отдать честь погибшему Герою.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На войне против российских оккупантов погиб старший сержант Даниил Нечволод, которому было всего 23 года. Воин служил в 79 пограничном отряде ГПС Украины.

– В Украине во время выполнения боевого задания вблизи поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области погиб украинский защитник из Прикарпатья Виктор Римик. 23 августа воина "на щите" встретили земляки.