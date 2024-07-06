Без отца остался 7-летний сын: в боях за Украину погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Защищая Украину на фронте, погиб военнослужащий из Кривого Рога Владислав Мараховский. 33-летний боец стоял в защите Харьковщины.

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Трагическое известие сообщил в Facebook пользователь Андрей Мажара. Он отметил, что жизнь Героя оборвали две вражеских пули.

Мараховский мобилизовался в армию в сентябре 2023 года. К тому же, 10 лет своей жизни посвятил работе на Южном ГОКе. Также активно помогал ВСУ, за что получил благодарность на комбинатовских торжествах по случаю профессионального праздника горняков и Дня рождения комбината в 2023 году.

У погибшего бойца осталась жена и 7-летний сын.

Напомним, на Бахмутском направлении фронта погиб также военнослужащий из Запорожья Владислав Кузьмин. 36-летний Герой получил смертельную взрывную травму в районе поселка Калиновка 20 июня 2024 года. В гражданской жизни погибший воин работал на АО "Запорожский завод ферросплавов".

Как сообщал OBOZ.UA:

– На фронте погиб военнослужащий из Мукачево на Закарпатье, 38-летний солдат Иван Голуб. Жизнь Героя оборвалась 11 июня 2023 года.

– Также на войне погиб 33-летний военный Василий Рудык из села Большие Гаи Тернопольской области. Жизнь воина оборвалась 3 июля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой области.

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