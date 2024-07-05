Без отца остались двое детей: в боях за Украину погиб 33-летний защитник из Тернопольщины. Фото

На войне против российских оккупационных сил погиб 33-летний военный Василий Рудык из села Большие Гаи Тернопольской области. Жизнь воина оборвалась 3 июля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой области.

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О трагической потере сообщил глава Великогаевской общины Олег Кохман. Василий почти год мужественно защищал нашу страну от врага. Боец служил в егерском батальоне.

Оккупанты оставили без отца двоих его детей.

"Преданный военной присяге на верность украинскому народу он мужественно исполнил свой военный долг в бою за Украину, ее свободу и независимость… От себя лично и всей Великогаевской общины выражаю искренние соболезнования жене Ольге, дочери Софийке и сыну Назарку, матери Галине, брату Тарасу и всей семье. Вечная память и слава украинскому воину-Герою, который мужественно защищал Родину и каждого из нас!" – пишет глава Великогаевской общины.

Ранее сообщалось, что в боях на Купянском направлении фронта погиб старший солдат, оператор-гранатометчик Богдан Шевчук из Винницкой области. Жизнь молодого воина оборвала вражеский обстрел.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая в Покровскую общину Донбасса на щите вернулся 19-летний воин Александр Шинкарев из поселка Надеждинка. Механик-водитель танкового взвода погиб в октябре 2022-го в Херсонской области, его личность установили только через полтора года.

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