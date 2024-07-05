Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник из Закарпатья. Фото

На фронте в Украине погиб военнослужащий из Мукачево на Закарпатье, 38-летний солдат Иван Голуб. Жизнь Героя оборвалась 11 июня 2023 года.

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Трагическое известие сообщили в Facebook Мукачевского городского совета. Там отметили, что прощание с павшим воином и Чин похорон состоится 6 июля в 12:00 в Мукачевском монастыре св. Николая.

Напомним, 1 июля на севере Харьковщины во время выполнения боевого задания оборвалась жизнь другого воина из Закарпатья – Александра Поповича. Младшему сержанту навсегда останется 26 лет. В комментариях знавшие Александра отмечают, что он был воспитанным, добрым, справедливым и очень искренним парнем.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На фронте погиб молодой воин Александр Максимюк из Острога в Ривненской области. Свой последний бой Герой принял 3 июля в Луганской области.

– Также в боях против оккупантов пал 33-летний военный Василий Рудык из села Большие Гаи Тернопольской области. Жизнь воина оборвалась 3 июля 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой области.

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