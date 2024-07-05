Ему навсегда будет 20: в боях за Украину погиб молодой защитник из Ривненской области. Фото

Защищая Украину, на фронте погиб молодой воин Александр Максимюк из Острога Ривненской области. Свой последний бой Герой принял 3 июля на Луганщине.

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Защитнику навсегда останется 20 лет. Трагическое известие сообщили в Острожском городском совете.

"Очередная болезненная потеря в Острожской громаде. Очередная рана на сердце Украины. С грустью сообщаем, что 03 июля 2024 года в Луганской области, во время выполнения боевой задачи оборвалась жизнь нашего земляка – Александра Максимюка из Острога. Герою навсегда останется 20 лет. . Выражаем соболезнования родным и близким, вместе с вами низко склоняем голову в скорби. Вечная память и слава Герою!" – отмечено в сообщении.

О дате встречи Героя и прощании с ним в горсовете Острога пообещали сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб 33-летний защитник Тернопольщины. У Василия Рудыка из села Большие Рощи, осталось двое детей.

Также сообщалось, что в Донецкой области простились с капралом полиции, погибшим в боях возле Торецка. Александру Козлову из Мирнограда Покровского района было всего 23 года.

Кроме того, стало известно, что украинские воины, рискуя жизнями, забрали тело павшего Николая Коханивского с поля боя. Его похоронят в Киеве, время и дату супруга Коханивского пообещала назвать позже.

О гибели Коханивского сообщили его друзья еще месяц назад.