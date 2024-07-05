Павшего Николая Кохановского удалось вернуть с поля боя: побратимы рисковали жизнью

Тело командира добровольческого батальона ОУН Николая Кохановского, погибшего на Харьковском направлении, возле Волчанска, удалось вернуть с поля боя. Теперь его похоронят в Киеве.

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Об этом рассказала супруга воина Екатерина. Она также добавила, что с датой и местом прощания определятся позже.

Николай "Буревий" Кохановский был на войне, начиная с 2014 года. В феврале 2022 года его батальон оборонял Лютеж в Киевской области, а затем участвовал в боях в Донецкой области.

О гибели Кохановского сообщили его друзья еще месяц назад. Священник Киевского краевого братства ОУН Сергей Ткачук рассказывал, что в прошлом году Николаю пришлось попрощаться с погибшим побратимом Робертом "Сокирой" Покатило. "Сокира" погиб в сентябре на передовых позициях у Бахмута. И только спустя продолжительное время "Буревию" довелось эвакуировать и опознать тело побратима.

Такая же участь, как оказалось, ожидала и "Буревия".

"Ребята вытащили тело Николая. Вчера мы его опознали по вещам: его боевой нож, его нательный крестик, его шеврон ОУН, его телефон. Сегодня меня известили официально о гибели моего любимого. Когда нибудь, когда позволят ребята, будет можно рассказать, как отчаянные головы рисковали собственной жизнью, чтобы вытащить побратима", – отметила жена "Буревия" Екатерина.

"Я благодарна Богу! Несмотря на мое разбитое сердце, я чувствую Его руку", – добавила женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Купянском направлении фронта погиб старший солдат, оператор-гранатометчик Богдан Шевчук из Винницкой области. Жизнь молодого воина оборвал вражеский обстрел.

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