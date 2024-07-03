Ему навсегда будет 26: в боях за Украину погиб защитник с Закарпатья. Фото

В боях за Украину погиб воин с Закарпатья Александр Попович. Жизнь Героя оборвалась 1 июля на севере Харьковской области во время выполнения боевого задания.

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Младшему сержанту Александру Поповичу навсегда останется 26 лет. Трагическое известие сообщили в Чинадиевском поселковом совете.

"Очередная болезненная потеря в Чинадиевской громаде. Очередная рана на сердце Украины…С грустью сообщаем, что 1 июля 2024 года на Харьковском направлении во время выполнения боевой задачи оборвалась жизнь нашего земляка, совсем юная жизнь молодого Защитника, младшего сержанта, жителя поселка Чинадиево – Александра Романовича Поповича, 1998 года рождения", – говорится в сообщении.

В Чинадиевском поселковом совете выразили соболезнования родным и близким Героя, который возвращается на щите.

"Александр навсегда останется в нашей памяти молодым, улыбчивым, красивым юношей, любящим сыном, надежным другом и товарищем", – добавили там.

В комментариях знавшие Александра отмечают, что он был воспитанным, добрым, справедливым и очень искренним парнем.

О времени и месте встречи тела воина и дате прощания с ним в Чинадиевском поселковом совете пообещали сообщили позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области простились со спасателем, погибшим на фронте. Владимир Сербул пал во время выполнения боевого задания в Донецкой области еще 6 сентября 2023 года, однако достойно провести его в последний путь родные и близкие смогли только сейчас.

Также сообщалось, что в боях в Донецкой области погиб офицер полиции, воевавший в бригаде "Лють". Жизнь Павла Грищука с Полтавщины оборвалась 30 июня в результате вражеских артиллерийских обстрелов возле поселка Пивничное Торецкой громады Бахмутского района.