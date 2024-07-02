'Никогда не прятался за спины других': в Одесской области простились со спасателем, погибшим на фронте. Фото и видео

В Подольской городской территориальной громаде на Одесщине провели в последний путь воина Владимира Васильевича Сербула. Защитник погиб 6 сентября 2023 во время выполнения боевого задания на Донетчине.

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Об этом сообщили на Facebook-странице громады. Владимир еще в 2016 году присоединился к подольским спасателям, чтобы помогать людям.

Он был решительным, мужественным и смелым, никогда не прятался за спинами других и ясно понимал, что сейчас, как никогда, нужен своей Родине. Поэтому он вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы освободить родную землю от российских оккупантов.

Героя Украины в последний путь провожали его родные, друзья, боевые собратья и все неравнодушные.

После отпевания в храме Владимира Сербула с почестями похоронили на кладбище.

"Наш Защитник показал нам пример настоящего патриота, пример храбрости и отваги, он честно и до конца исполнял свой долг воина и гражданина, отдав свою бесценную жизнь за свободное будущее в независимой Украине. Наш Герой навсегда останется в наших сердцах!" – пишут в громаде.

В конце церемонии прощания начальник группы морально-психологического обеспечения Подольского РТЦК и СП Игорь Коваль передал матери погибшего Героя государственный флаг Украины – символ государства, которому Владимир Сербул верно служил до последнего.

Ранее сообщалось, что в боях под Торецком погиб защитник Украины Павел Грищук из Полтавской области. Офицер полиции был штурмовиком в бригаде "Лють".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня в Полтавской области провели в последний путь бойца Антона Однокоза из города Горишние Плавни. Также простились с 49-летним воином Андреем Журавлем из села Рясское. Оба защитника погибли во время выполнения боевых задач на фронте.

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