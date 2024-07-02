Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб офицер полиции, воевавший в бригаде 'Лють'. Фото

В боях под Торецком погиб защитник Украины Павел Грищук из Полтавской области. Офицер полиции был штурмовиком.

Видео дня

О потере сообщила Глобинская городская территориальная громада. Детали о воине пока неизвестны.

Отмечается, что житель Кременчугского района был офицером Национальной полиции, служил в рядах объединенной штурмовой бригады НПУ "Лють".

Жизнь воина оборвалась 30 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела возле поселка Северное Торецкой громады Бахмутского района Донетчины.

О дате, времени и месте прощания с защитником будет сообщено позже.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким Павла Грищука и склоняем головы в скорби по погибшему Герою", – отметили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня в Полтавской области провели в последний путь бойца Антона Однокоза из города Горишние Плавни. Также простились с 49-летним воином Андреем Журавлем из села Рясское. Оба защитника погибли при выполнении боевых задач на фронте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!