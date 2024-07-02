Отдал жизнь за Украину: в боях на Донетчине погиб офицер полиции, воевавший в бригаде "Лють". Фото
В боях под Торецком погиб защитник Украины Павел Грищук из Полтавской области. Офицер полиции был штурмовиком.
О потере сообщила Глобинская городская территориальная громада. Детали о воине пока неизвестны.
Отмечается, что житель Кременчугского района был офицером Национальной полиции, служил в рядах объединенной штурмовой бригады НПУ "Лють".
Жизнь воина оборвалась 30 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела возле поселка Северное Торецкой громады Бахмутского района Донетчины.
О дате, времени и месте прощания с защитником будет сообщено позже.
"Выражаем искренние соболезнования семье и близким Павла Грищука и склоняем головы в скорби по погибшему Герою", – отметили в громаде.
Как сообщал OBOZ.UA, 17 июня в Полтавской области провели в последний путь бойца Антона Однокоза из города Горишние Плавни. Также простились с 49-летним воином Андреем Журавлем из села Рясское. Оба защитника погибли при выполнении боевых задач на фронте.
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