Ему навсегда будет 36: в боях на Бахмутском направлении погиб защитник из Запорожья. Фото

В боях за Украину на Бахмутском направлении фронта погиб военнослужащий из Запорожья Владислав Кузьмин. 36-летний Герой получил смертельную взрывную травму в районе поселка Калиновка 20 июня 2024 года.

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Трагическое известие сообщили в Facebook АО "Запорожский Завод Ферросплавов". В гражданской жизни погибший воин работал на этом предприятии машинистом крана плавильного цеха №3. На защиту государства боец встал 7 июня 2023 года.

"Вместе с побратимами он держал строй, не давая продвинуться врагу, который лава за лавой наступает на наши боевые позиции, не считаясь со своими колоссальными потерями в живой силе и военной технике", – отметили в сообщении.

"Владислав отдал самое дорогое – свою жизнь, чтобы мы и наши дети могли жить под мирным небом. Наш несгибаемый воин мужественно защищал Украину, боролся с врагом и до последнего был верен военной присяге", – отметили коллеги Кузьмина.

В коллективе металлургов упомянули, что в работе Владислав был аккуратным, точным и ответственным, а с коллегами – приветлив, дарил им оптимизм своей улыбкой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также на фронте погиб 20-летний воин Александр Максимюк из Острога в Ривненской области. Свой последний бой Герой принял 3 июля на Луганщине.

– Во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Виталий Михальский. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

– На войне против российских оккупационных сил погиб 33-летний военный Василий Рудык из села Большие Гаи Тернопольской области. Жизнь воина оборвалась 3 июля 2024 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой области.

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