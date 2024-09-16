Без отца остался 8-летний сын: в результате тяжелого ранения умер защитник из Киевщины. Фото

На войне за Украину погиб 32-летний военный Иван Татушенко из Бучи. Последний бой он принял 8 сентября 2024 года на Запорожском направлении, где во время вражеского обстрела кассетными ракетами получил тяжелое ранение.

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Несмотря на оказанную экстренную медицинскую помощь, от полученных травм он умер в больнице 9 сентября. О гибели воина сообщил городской голова Бучи Анатолий Федорук.

Иван Татушенко добровольно присоединился к ВСУ в декабре 2022 года и служил водителем-электриком в 117-й отдельной механизированной бригаде.

У защитника остались жена и 8-летний син.

"Иван часто говорил жене, что его собратья – это его братья, его вторая семья. Коллеги и близкие запомнят Героя как надежного друга, всегда готового прийти на помощь".

В глубокой скорби остались жена Елена и 8-летний сын Тимофей. Он был любящим мужчиной и отцом. Мы разделяем вашу потерю", – пишет Бучанский городской голова.

Прощальная церемония с Героем состоится 16 сентября в 12:00 возле его дома по адресу: г. Буча, ул. Энергетиков, 14. Похороны пройдут на Аллее Героев в 12:30.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате тяжелых ранений скончался командир танковой роты Максим Костюк из Черновицкой области. Защитник не дожил до своего 32-летия.

Ранее сообщалось, в бою на Донетчине 10 сентября погиб 21-летний защитник Роман Сабаев. Студент-отличник инженерного факультета, он дважды пытался уйти на фронт в составе ВСУ, однако на передовой наконец оказался как воин 12-й бригады специального назначения "Азов".

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