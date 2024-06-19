Без отца остался пятилетний сын: в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Фото

В боях с российскими оккупантами погиб воин со Львовщины Марьян Панько. Смерть он встретил 4 мая вблизи Марьинки на Донетчине.

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Без отца остался 5-летний сын воина. О гибели Героя сообщил его друг, судья Высшего антикоррупционного суда Украины Маркиян Галабала.

"4 мая 2024 года при выполнении боевого задания на Кураховском направлении погиб мой друг, одногруппник, военнослужащий 21-го отдельного батальона специального назначения Марьян Панько. Марьянчик был добряком, открытым, веселым и искренним человеком!" – написал он.

Галабала рассказал, что Марьян Панько занимался велоспортом, любил покорять горные вершины и имел талант к фотографированию. Однако летом 2023 года он оставил все свои многочисленные увлечения, чтобы добровольцем встать в ряды Вооруженных сил Украины и защитить родную землю от захватчиков.

"Друг, благодарен за множество самых теплых жизненных моментов, которые удалось с тобой разделить. Спасибо за походы в горы, за гулянки на Менцинского, за просмотр там сотни раз клипа Puff Daddy "I'll Be Missing You", за лучшие сделанные тобой фотографии, за Майдан, за игры в настольный теннис, за шаурму на Минской", – написал мужчина.

Марьян Панько родился 12 октября 1982 года в Стебнике. Окончил местную школу, а затем получил высшее юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Свой последний бой Марьян принял вблизи Марьинки на Кураховском направлении еще 4 мая. В течение нескольких недель считался пропавшим без вести. А недавно гибель Героя подтвердилась.

"Марьян... рядом с тобой хотелось жить. Спасибо за все. Силы родным, это невозможно", "Ты достойный человек украинской нации, о таких, как ты, будут слагать легенды, делать мемориалы. Ты есть то, за что стоит бороться. Мы сделаем все, чтобы они исчезли как живой организм, уничтожим", "Марьян… ты невероятный. И очень светлый человек. Я горжусь, что мы друзья. Ты всегда будешь в наших сердцах и в своих фотографиях… где-то рядом", – оставляют комментарии под одним из последних фото на странице воина его друзья.

"Человек с большой буквы. Всегда позитивный, улыбающийся. Всегда придет на помощь, даст совет. Всегда энергичный и непоседливый. И такой искренний, настоящий, солнечный... О имел настоящий талант и умел видеть мир, как никто другой. Это был человек-сокровище, рядом с ним хотелось жить... Марьян, я уверен, что ты попал в лучшее место, потому что там теперь есть ты. Пусть те нелюди, которые убили тебя, умрут в страшных мучениях, но это никогда не вернет тебя всем тем, кто радовался в лучах твоего света, тем, кто тебя будут любить, пока живут сами. Прощай, герой, ты был лучшим и им останешься", – написал о павшем воине Константин Минько.

Похоронят воина в Киеве в четверг, 20 июня. Чин похорон будет совершен в Михайловском соборе в 12:00.

Дома Марьяна ждали родители, любимая жена и пятилетний сын. Поддержать семью защитника можно по реквизитам.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Остапенко. Жизнь старшего разведчика-снайпера оборвалась 14 июня возле населенного пункта Новоалександровка Покровского района Донецкой области в результате вражеских минометных и артиллерийских обстрелов.

Также сообщалось, что в Донецкой области свой последний бой принял Назарий Козимка со Львовщины. Герою было всего 24 года.

Кроме того, на фронте погиб воин с Прикарпатья Николай Грик. Он почти всю свою жизнь прожил на территории Беларуси, но вернулся в Украину и встал на ее защиту.