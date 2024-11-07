Без пункта о НАТО двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией не будет, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина заинтересована в дружеских отношениях с Венгрией. Однако Киев не будет подписывать двустороннее соглашение с Будапештом без пункта относительно приглашения нашей страны в НАТО.

Видео дня

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам участия в саммите Европейского политического сообщества в четверг, 7 ноября. Президент подчеркнул, что для Украины очень важна поддержка со стороны Венгрии нашего пути в НАТО и Европейский союз.

"В документе нет на сегодня поддержки Украины со стороны Венгрии в НАТО. И так как этого нет, этот документ не подписан. На этом точка", – сказал Зеленский.

Он добавил, что заинтересован в тесных отношениях с Венгрией, и Украина сделала многое в вопросе нацменьшинств. Впрочем, важной остается поддержка Украины на пути к членству в Североатлантическом Альянсе, поэтому соглашение не подписали.

Двусторонний документ, отметил президент, содержит не только то, что хочет одна сторона, но то, что важно для безопасности настоящего и будущего.

"Для нас важна чистота в договоренностях. Есть вопросы относительно меньшинств, и, я считаю, мы много всего сделали. Есть выводы Европейской комиссии, что к нам замечаний по этому вопросу нет. Мы уважаем венгерское меньшинство в Украине. Но двусторонний документ содержит не только то, чего хочет одна сторона, содержит то, что важно для безопасности, для настоящего и будущего обеих сторон", – сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что если Украина и Венгрия уважают друг друга, Киев готов на все, чтобы между странами не было никаких вопросов.

"Украина поддерживает то, что Венгрия есть в ЕС и НАТО. Вот мое отношение к вам. Если вы меня спросите о любом вопросе об украинском отношении к Венгрии, то вы получите быстрый ответ. Мы готовы на все, чтобы между нами не было вопросов. Но если на любом вопросе украинском у венгерской стороны есть вопросы, то я считаю, что это неправильно. Например: по ЕС есть вопрос – подождите, по поводу НАТО – подождите. Потому что это "красные линии" относительно российской реакции. Так быть не может. Двустороннее соглашение – это об уважении. И о том, видишь ли ты меня на равных", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в конце октября Зеленский сообщил, что Киев и Будапешт работают над созданием двустороннего документа, который, в частности, будет касаться вопроса вступления Украины в НАТО. Он призвал Венгрию не препятствовать получению приглашения в Альянс.

– Позже представитель МИД Венгрии Мате Пачолай сказал, что вопрос членства Украины в НАТО в рамках этого соглашения не обсуждается.