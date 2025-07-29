Без риска для жизни: украинские инженеры научили искусственный интеллект обнаруживать мины на изображениях с дронов

В Украине состоялось мероприятие, во время которого ІТ-специалисты и инженеры тренировали искусственный интеллект (ИИ) для ускорения разминирования территорий. Победителем стала команда MineWatch AI, которая лучше всего натренировала ИИ-модель автоматически выявлять взрывоопасные предметы на изображениях с дронов.

Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Мероприятие AI Data Jam, в котором приняли участие 13 команд, состоялось в инновационном парке Unit.City. Оно стало продолжением хакатона AI Labeling Sprint, который прошел ранее в Киеве.

Команды в течение двух дней разрабатывали высокоэффективные алгоритмы искусственного интеллекта для автоматического распознавания мин и других взрывоопасных предметов. Для этого они использовали более 8 000 тренировочных и 23 000 тестировочных изображений, куда вошли аннотированные участниками первого хакатона аэрофотоснимки.

Участники работали как офлайн, так и дистанционно. Наставническую помощь командам оказывали эксперты из организаций UADamage, The HALO Trust, Dropla Tech.

Команде MineWatch AI удалось лучше всех натренировать ИИ-модель. За это она получила сертификат на 2000 долларов от ПРООН в Украине и правительства Люксембурга. Также эта команда имеет возможность в дальнейшем развивать свой продукт в сотрудничестве со специалистами, которые занимаются разминированием на практике.

"То, что начиналось как эксперимент, переросло в полноценный проект с международной поддержкой и реальными результатами. Спасибо каждому и каждой, что нашли время и возможность инвестировать себя в это важное дело. Мотивация безумная: совместными усилиями мы должны сделать уникальный продукт, который будет помогать очищать Украину от минного мусора, то есть делать безопаснее метр за метром. Без риска для жизни, с максимальным привлечением технологий", – сказал Игорь Бескаравайный, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Собранные в рамках хакатонов данные и созданные AI-модели станут основой для дальнейшего обучения и совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта. После этапа тестирования эти технологии постепенно будут интегрированы в процессы гуманитарного разминирования.

Это поможет значительно ускорить очистку украинских земель от мин и других взрывоопасных предметов, сделает разминирование более эффективным и безопасным. Разработанные решения будут иметь потенциал для применения не только в Украине, но и на международном уровне, отметили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина значительно увеличивает штатную численность пиротехнических подразделений ГСЧС и вынуждена готовить специалистов-разминировщиков по ускоренной программе. Эта тенденция наблюдается с начала полномасштабного российского вторжения и связана с масштабами загрязнения территории взрывоопасными предметами.

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