Без родителей осталось двое детей: оккупанты ударом по Сумщине убили молодых супругов

Оккупационные войска России утром 8 октября нанесли авиационные удары по Шосткинскому району Сумщины. В результате вражеских обстрелов в собственном доме погибла супружеская пара.

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По жилому району военные преступники ударили корректируемыми авиационными бомбами. О военном преступлении сообщило "Кордон.Медіа" со ссылкой на главу Эсманской громады Сергея Минакова.

По его словам, все произошло около 04:00 во вторник: было прямое попадание в дом в селе Ястребщина, что менее чем в 10 км от границы со страной-агрессором.

"Мужчина умер по дороге в скорую, а женщину позже нашли под завалами", – уточнил чиновник.

В областной прокуратуре уточнили, что погибшему мужчине было 38 лет, а женщине – 35.

Без родителей осталось двое детей. Малышей до этого вместе со всеми детьми из громады эвакуировали на более безопасную территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, 6-7 октября российские войска нанесли удары по Сумам и области, убив двух человек. Еще четверо гражданских получили ранения, среди них – ребенок.

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