Без шансов для захватчиков: украинские воины показали, как уничтожают врага на его же земле. Видео

Защитники Украины продолжают наносить сокрушительные удары по российским захватчикам даже на их территории. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура" успешно атаковали вражескую технику и живую силу на Курщине, устроив им поджог.

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Операция проводилась с применением дронов и высокоточного оружия, сообщила пресс-служба бригады. Украинские пилоты ББС обнаружили и ликвидировали группу оккупантов, которые пытались скрыться на БМП и квадроцикле, уничтожив их ударом с "Вампира".

Один из захватчиков пытался скрыться в здании, но украинские воины не оставили ему никакого шанса. В то же время артиллерия нанесла удар кассетными снарядами по скоплению вражеских сил, нанеся серьезные потери оккупантам.

"Наша артиллерия выжгла живую силу кассетными снарядами – точно, четко, без шансов для захватчиков", – говорится в сообщении.

Зона боевых действий на Курщине превратилась для россиян в территорию неотвратимого наказания и справедливой кары для врага, отметили украинские военные.

Как сообщал OBOZ.UA, на передовой в Украине в последний день февраля произошло 91 боевое столкновение. Больше всего – на Покровском (26), Курском (18) и Торецком (16 боях) направлениях.

На днях Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли мощный удар по позициям ФСБ России в Брянской области. В результате уничтожена важная военная инфраструктура, что существенно снизило возможности врага по управлению силами и средствами в регионе.

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