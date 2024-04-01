"Без Украины в НАТО безопасности в Европе не будет": Зеленский наметил горизонты сотрудничества с Альянсом в 2024 году. Видео

Президент Владимир Зеленский 1 апреля провел специальное совещание касательно работы Киева с НАТО и относительно совместимости и перспектив Украины на 2024 год. В частности, обсуждались ожидания от саммита Североатлантического альянса в Вашингтоне (он назначен на 9-11 июля).

Об этом гарант рассказал в обращении к народу вечером 1 апреля. Видео обнародовал YouTube-канал Офиса президента.

На совещании присутствовали украинские международники, министр обороны Рустем Умеров, международная команда МО.

"Этот год задает перед отношениями между Украиной и НАТО несколько фундаментальных вопросов. В частности, это касается и саммита в Вашингтоне и многих других аспектов взаимодействия. Только с Украиной в Альянсе можно рассчитывать на реальную безопасность в Европе", – подчеркнул глава государства.

Кроме этого, в понедельник, 1 апреля, Зеленский провел "длительное и очень детальное совещание" с военными и чиновниками о разных видах беспилотников – от FPV до отечественных ударных БПЛА для глубоких ударов по тылу врага.

Участники обсудили и нюансы производства и поддержку, финансирование, контракты.

"Именно то, чего требует война, должно производиться нашим оборонно-промышленным комплексом – столько, сколько нужно, так вовремя, как нужно. Очевидно, что дроны в этой войне скажут одно из решающих слов для победы, и это должно быть украинское слово, украинские дроны, украинская победа, а значит, нужно больше и более эффективных украинских беспилотников. Можем это обеспечить", – заверил президент.

Еще одной темой были системы радиоэлектронной борьбы. "Мы сейчас имеем ощутимое количество украинских разработок, имеем достаточно большое желание наших производителей укрепить нашу оборону средствами РЭБ. Обеспечиваем государственный ресурс, максимум необходимого и работаем над комплексными решениями. Такими решениями, которые дадут нужное прикрытие всему фронту. Каждый в правительстве Украины, каждый в Силах обороны и безопасности Украины, кто отвечает за это направление беспилотников, четко знает свои задачи. Время, оперативность в выполнении задач будет иметь решающее значение. И я благодарю всех, кто работает на 100% эффективно в этом направлении", – сказал гарант.

Он рассказал, что 1 апреля в Белом зале Героев Украины в Мариинском дворце вручил ордена "Золотая Звезда" воинам, а также родным павших защитников.

"Лучшие наши воины, отличившиеся в боях на Донетчине, Луганщине, Харьковщине, на юге нашего государства. Везде, где Украина борется за свою жизнь, за свою независимость. Везде, где наши люди проявляют лучшее, что есть в украинцах.

Я горжусь каждым нашим воином! Я горжусь всеми нашими людьми, которые защищают Украину и делают все, чтобы нормальная жизнь была возможна, несмотря на российский террор. От Харькова до Черниговщины, от позиций на Донетчине до Одессы. Я благодарю всех, кто свою жизнь поставил на службу Украине. Обязательно должны победить", – подытожил президент.

Как ранее писал OBOZ.UA, во время совещания 1 апреля, которое касалось дронов для фронта, были приняты важные решения. Они касаются упрощения процедур закупок, импорта комплектования, наращивания производства снарядов для БПЛА и обучения операторов.

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