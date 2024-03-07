Без воды и электричества, в бронежилетах вместо халатов: как медико-волонтерская миссия FRIDA UKRAINE спасает жизнь в Северске

Город Северск, Донецкая область, всего 5 км от позиций оккупантов. Выражение "ежедневные обстрелы" здесь давно не актуально, ведь они фактически не прекращаются. Жизнь людей давно превратилась в выживание, шансы на которое продолжают уменьшаться. И это связано не только с угрозой умереть от снаряда или ракеты. Ведь, даже получив ранения, человеку буквально некому помочь – все гражданские врачи давно эвакуировались, а больница разрушена и непригодна для помощи пациентам.

О решении обычных проблем со здоровьем и говорить нечего - обычная простуда может стать приговором для любого из пожилых жителей Северска. Впрочем, и в это место пробивается надежда, а точнее – медико-волонтерская миссия FRIDA UKRAINE. Группа врачей-волонтеров этой украинско-израильской гуманитарной миссии провела масштабный прием для местного населения в подвале разбомбленной больницы, который является домом уже два года для этих людей.

Каждый врач, вне зависимости от специальности (уролог, невролог, офтальмолог), заботились и про ментальное здоровье и старались помочь людям справляться с чудовищным давлением этой прифронтовой обстановки.

Кроме этого, один из идеологов "ФРИДЫ" Роман Гольдман говорит: "Я израильтянин и сам сейчас мобилизирован и служу в эвакуационном спецподразделении, которое предназначено для спасения сбитых летчиков, эвакуации бойцов из-за линии фронта, а также медицинской авиа-эвакуации с поля боя. И война здесь и война в Украине не понаслышке дала мне понять насколько война разрушительна для психики. Поэтому наш новый проект по ментальному здоровью нации и помощи мирным гражданам в кризисных ситуациях - это огромный вызов. Высококвалифицированные специалисты облегчают последствия постоянного стресса, в котором находятся все украинцы вот уже третий год".

Без воды, без электричества, под постоянный аккомпанемент взрывов, в бронежилетах вместо белых халатов, медики от терапевта до онкохирурга провели более сотни осмотров, а также смогли обеспечить нуждающихся пациентов необходимыми и недоступными ранее препаратами. А главное – еще раз доказали, что Украина помнит и борется за Северск, как и за каждый украинский город, каждое село.