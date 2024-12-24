Без единого выстрела: украинские десантники взяли в плен 11 оккупантов. Видео

Украинским военным удалось взять в плен 11 оккупантов без единого выстрела. Операцию провели бойцы 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады вместе со смежными подразделениями.

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Об этом говорится в Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВСУ. Напуганные вражеские солдаты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими бойцами.

"В ходе наступательной операции в полосе ответственности 77 отдельной аэромобильной бригады враг понес потери в количестве 12 единиц бронированной техники, до 5 десятков единиц пехоты и 11 человек сдались в плен. С пленными будет проводиться работа с соблюдением всех правовых документов согласно Женевской конвенции", – рассказал военный ВСУ.

Оказалось, что среди пленных был и гражданин Беларуси, его отправили на войну в Украину обманом.

"Менты меня приняли, давай прессовать – подписывай контракт на войну. Я первый, второй раз отказался, потом третий. Потом я снова напился, снова взяли, я пьяный подписал, а когда протрезвел, я уже был в Воронеже", – рассказал мужчина.

Другой пленный также объяснил, что ему пообещали одно, а получилось другое – сюда привезли. По его словам, здесь делать вообще нечего: "то, что обещают, говорят, вообще не то".

Как сообщал OBOZ.UA, Военные 63-й бригады Вооруженных сил Украины нанесли врагу очередные потери. Наши защитники не ограничиваются только борьбой с пехотой, а уничтожают все, что представляет угрозу. Оккупанты потеряли БМП, "буханки", грузовики, минометы, АГС, а также свои блиндажи.

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