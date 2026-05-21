Безопасных мест для врага нет: 'Атеш' уничтожил тепловоз в Санкт-Петербурге, задействованный в перевозке нефтяных грузов. Видео

Украинские партизаны в глубоком российском тылу уничтожили тепловоз и нарушили нефтяную логистику в северо-западном регионе РФ. Успешную операцию путём поджога тепловоза провели в Санкт-Петербурге.

Транспорт был задействован в перевозке нефтяных грузов и обеспечении цепочек снабжения промышленной и энергетической инфраструктуры региона. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

Подробности операции

Партизаны отметили, что железнодорожная инфраструктура в России перегружена, а северо-западная логистика работает под постоянным давлением. Любой сбой в узловых точках приводит к задержкам поставок топлива и сырья, ведь промышленные предприятия региона напрямую зависят от этих цепочек.

Движение сопротивления отмечает, что рядом находится один из ключевых центров экспорта нефти и нефтепродуктов Усть-Луга. Поэтому любые нарушения в транспортной системе сразу отражаются на всей отрасли: заводы недополучают сырьё, порты – грузы, а региональное снабжение начинает давать сбои.

"Даже в глубоком тылу критическая инфраструктура остаётся уязвимой. Безопасных мест для путинской машины больше нет. Удар за ударом мы уничтожим путинскую фашистскую систему изнутри", – отметили партизаны.

Напомним, 19 мая в российском Ярославле объявили воздушную тревогу, после чего в регионе прогремели многочисленные взрывы. Украинские БПЛА атаковали на территории области нефтеперерабатывающий завод.

Как сообщал OBOZ.UA, практически все крупные нефтеперерабатывающие заводы в центральной России сейчас либо полностью остановлены, либо сократили производство топлива после атак украинских беспилотников в последние дни.

