'Безответственная риторика': Стармер поставил на место российского посла, обвинившего Британию в вовлеченности в войну с РФ

Великобритания не находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Но Лондон будет поддерживать Украину, против которой РФ развязала неспровоцированную агрессивную войну.

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Об этом в эфире BBC Radio Bristol заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, отвечая на обвинения российского посла в Британии Андрея Келина. Последний в беседе с жуналистом Sky News обвинил Великобританию в "непосредственном вовлечении" в войну из-за того, что ее ракетами Storm Shadow украинские воины атакуют территорию РФ.

"Нет, мы не находимся в состоянии войны, но Украина находится, потому что Россия вторглась в Украину, и эта война длится чуть больше 1000 дней. Это 1000 дней агрессии со стороны России и 1000 дней жертв со стороны Украины – и именно поэтому мы постоянно заявляем о поддержке Украины", – подчеркнул Стармер.

Он назвал "безответственной риторикой" угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина ударить по странах, позволяющих использовать предоставленное Украине оружие для ударов по РФ.

Также британский премьер сказал, что "мы не можем позволить Путину выиграть эту войну".

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 ноября в Офисе президента Владимир Зеленский принял делегацию Соединенного Королевства во главе с адмиралом Энтони Радакином, начальником британского штаба обороны. Глава нашего государства и представители военного руководства Украины провели переговоры о помощи ВСУ.

– 19 ноября Лондон объявил о новой финансовой помощи Украине в рамках коалиции дронов. Британское правительство выделило 7,5 миллиона фунтов стерлингов (свыше 9,5 миллиона долларов) на закупку новых беспилотных летательных аппаратов, которые будут переданы нашим защитникам.

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