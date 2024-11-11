"Безумный запрос": сколько украинцев получили отсрочку в "Резерв+" за первые два дня

За первые два дня работы отсрочку в Резерв+ получили более 40 тысяч украинцев. Новая услуга получила безумный запрос.

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Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко. В настоящее время эта функция доступна в первую очередь для людей с инвалидностью. Также ею могут воспользоваться постоянно учащиеся студенты, аспиранты и докторанты.

"За два дня онлайн-отсрочки в Резерв+ мы получили уже десятки тысяч заявок, а отсрочку получили около 40 000 наших граждан", – подчеркнула Черногоренко.

Она добавила, что вскоре сервис будет доступен и другим категориям граждан, имеющих право на отсрочку от мобилизации.

"В первые же часы мы наблюдали безумный запрос на онлайн-отсрочку. Этот запрос подали около 10 000 человек. Сейчас есть определенная нагрузка на реестр "Оберег". Я напомню, что отсрочка предоставляется именно из нашего Единого государственного реестра военнообязанных. Мы не сохраняем данные наших пользователей", – подчеркнула Черногоренко.

Она отметила, что из-за этого время ожидания может быть несколько больше обычного. Однако Черногоренко заверила, что все отсрочки будут предоставлены.

Напомним, что с 9 ноября 2024 года в Резерве+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

OBOZ.UA также сообщал, что бета-тестирование электронных отсрочок стартовало 1 ноября в приложении Резерв+. Уже 4 ноября в Минобороны рассказали о порядке и процедуре получения услуги.