'Били в баки, я определял это как приоритет': Малюк раскрыл новые детали операции 'Паутина'

Операция "Паутина", которую реализовали украинские спецслужбы, стала уникальным примером многоуровневой и высокотехнологичной атаки на врага. Ее главной целью было уничтожение вражеских ракетоносителей, и для этого использовали специальные дроны с кумулятивными фугасными зарядами.

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Подготовка к "Паутине" длилась более полутора лет - с ноября 2023-го. О новых подробностях масштабной операции рассказал глава СБУ Василий Малюк на встрече с журналистами.

В рамках операции украинская сторона применила 117 беспилотников с нестандартными боевыми характеристиками: дроны были оснащены двухкомпонентным кумулятивно-фугасным зарядом, способным не просто пробивать корпус самолета, но и взрываться внутри, нанося критические повреждения.

"Результат работы увидел весь мир. Это была сверхсложная операция, многокомпонентная. Первое - это логистика. Самое главное - доставка средств во вражеские тылы. Другой элемент - это сам дрон. На самом деле он выглядит как обычный дрон, но это уникальное средство поражения, там несколько видов связи. Мы не будем останавливаться на этих деталях. Боевая часть в корпусе самого дрона состоит из двух частей 800 и 800 г, в комплексе - это 1,6 кг - специальный кумулятивный фугасный заряд. Что это означает? То, что он прожигает корпус самолета и взрывается внутри, что вызывает максимальное поражение цели", - сказал Малюк.

Во время операции приоритетом было поражение топливных баков, зон с размещением авиационных ракет и систем авионики, которые сложно заменить. Отдельное внимание - на логистику. Беспилотники заряжались автономно - в специально созданных домиках с солнечными батареями, предназначенных для работы даже в -50°C. Эти установки поставлялись на территорию РФ как товары гражданского назначения, при необходимости - с использованием коррупционных схем на российской таможне.

К выполнению операции был привлечен ограниченный круг лиц. Каждый отвечал за отдельный участок работы - никто не знал общей картины. Даже те, кто создавал дроны или домики, не имели представления, что работают на конкретную военную цель. Только очень узкий круг лиц, включая президента и нескольких сотрудников СБУ, был проинформирован о деталях.

Операторы дронов из ЦСО "А" получили задание только непосредственно перед стартом, уже находясь на пункте боевого управления. Каждому выдали макеты местности и инструкции по конкретному объекту.

"Время, которое мы потратили для реализации "Паутины": один год, шесть месяцев и девять дней. Мы начали заниматься этим в ноябре 23-го. Потому что тогда враг начал в очередной раз массово обстреливать мирные украинские города. Наша задача была - уничтожать ракетоносители. Собственно, мы начали "выращивать" оперативный замысел... Круг тех, кто знал об этом был чрезвычайно ограниченным", - сказал глава СБУ.

Василий Малюк подчеркнул, что подготовка к операции требовала чрезвычайной точности, выдержки и координации. Над ней работали специалисты по логистике, инженеры, разведчики, операторы дронов, аналитики. Идея была одна - найти нетипичное решение, способное нанести врагу болезненный и неожиданный удар. И это удалось.

"Мы были объединены одним правильным оперативным замыслом, идеей. И у нас получилось. Очень достойная работа, я считаю, всех участников. Это маркер того, что Украина работает интеллектом. И способна на нестандартные решения, которые меняют историю ведения войн. Понимаете, это вершина айсберга логистических, дроновых, агентурных наших уникальных подходов. Дистанционной работы, искусственного интеллекта. И именно в операции "Паутина" все было сведено в единое целое. А срастается оно и эффективно работает только в том случае, когда это делается, без преувеличений, с искренним сердцем, с верой в результат, с позитивом и все участники максимально преданы делу", - резюмировал он.

Напомним, 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу РФ: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая". Там базировалась стратегическая авиация государства-агрессора, которая регулярно обстреливает мирные украинские города. Ориентировочная стоимость техники, пораженной по результатам спецоперации Службы безопасности "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес масштабные удары по Ирану в рамках операции против его ядерной программы. В ряде иранских городов прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что менее чем за сутки операции Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них - главнокомандующий КСИР Хосейн Салами.

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