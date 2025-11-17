'Бить, а не ныть': Силы беспилотных систем уничтожили российских роботов на критическом участке фронта. Видео

Украинские военные продолжают методично уничтожать оккупантов и их технику. На этот раз Силы беспилотных систем уничтожили российских роботов.

Операция была проведена на критическом участке фронта. Во время атаки, в частности, ВСУ сорвали новую схему обеспечения оккупантов. Об этом сообщили в 413-м полку "Рейд".

"413-й полк СБС "Рейд" продолжает вести уникальные операции на фронте. На этот раз под удар попала логистика россиян, завязанная на НРК. Из-за "килл-зоны" у рашистов тоже есть проблемы с подвозом, начиная уже за 10-15 километров от линии фронта", – говорится в сообщении военных.

Они добавляют, что эту проблему враг пытается решать использованием своих наземных дронов, или НРК (наземные роботизированные комплексы).

Военные отмечают, что в этом случае вопрос заключается не столько в технологической плоскости, то есть в том, какую фактическую дальность действия имеют российские НРК и какой объем груза они могут взять на борт.

Именно поэтому здесь вопрос в волевой плоскости: смогут ли россияне "переключить" свою логистику с "буханок" на наземные дроны, как менее уязвимые. Или же как раз наоборот – украинские операторы БПЛА сломают врагу устойчивость работы и такого формата подвоза, завязанного на наземных дронах.

"413-й полк СБС "Рейд" в этом уравнении ставит свой ответ – ломать рашистам их беспилотную логистику. Потому что "бить, а не ныть!". Конкретные технические параметры этой операции (количество пораженных вражеских НРК, количество и тип привлеченных БПЛА) в этом случае по понятным причинам раскрыть не можем", – резюмировали удачную операцию в полку.

Детали

Официальный план в России по производству НРК на 2025 год составляет 1000 единиц. Еще оккупанты имеют "неофициальную" статью поставки за счет волонтерских инициатив, которые в самой стране-агрессоре получили название "народный ВПК".

Напомним, что в октябре 2025 года на Покровском направлении украинские военные впервые уничтожили наземный роботизированный комплекс врага, предназначенный для боевого применения. Российский НРТК "Курьер", оснащенный автоматическим гранатометом АГС-17, был поражен с помощью FPV.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 16 ноября, ВСУ отминусовали еще 1160 оккупантов и более 300 единиц вооружений и техники армии РФ.

Тем временем в ISW констатировали, что вместо попыток захватить Покровск оккупанты сконцентрировались на окружении украинских войск в этом городе и соседнем Мирнограде.