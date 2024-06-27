Битва за трассу жизни: чего добиваются оккупанты на Покровском направлении

Вокруг конгломерата городов Константиновка–Дружковка–Краматорск–Славянск складывается довольно тревожная ситуация. Российские агрессоры, которые вот уже который месяц безуспешно пытаются прорваться на этом направлении "в лоб", терпят неудачи. И делают попытки зайти с юго-западного направления, надеясь перерезать одну из ключевых трасс, по которой идет снабжение. О том, удастся ли россиянам добиться своих целей и какие возможности есть у ВСУ, читайте в материале OBOZ.UA.

С Часовым Яром не выходит

Украинские и международные военные эксперты неоднократно отмечали, что дорогу российским войскам на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск перекрывает Часов Яр, который является господствующей высотой в регионе. Населенный пункт, несмотря ни на что, держится. На то она и господствующая высота, чтобы успешно наносить удары с нее по агрессору, перемалывая его живую силу и технику.

Но есть одно "но". Через Константиновку проходит автомобильная трасса территориального значения Н-32 Покровск–Михайловка (это небольшой населенный пункт за Алчевском Луганской области). И если ее перекрыть или даже просто установить над ней огневой контроль, то возникнут проблемы с обеспечением всем необходимым того же Часового Яра.

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"В лоб у противника взять населенный пункт слабо получается. Хотя, честно говоря, Часов Яр господствующей высотой называть уже сложно: ее методично ровняют с землей многотонными КАБами, понижая в том числе и высоту. Но все равно, даже если населенный пункт и взять, то враг столкнется с линией обороны Константиновка–Дружковка–Краматорск–Славянск, а эти города стоят вдоль реки Кривой Торец, которая сама по себе является дополнительной естественной преградой. Собственно, и попытка врага прорваться через город Торецк проблематична – та же река и заболоченная местность. А вот зайти к югу от Константиновки, перекрыв трассу и снабжение, – это стратегически более грамотно", – говорит OBOZ.UA Вячеслав Коновалов, старший лейтенант одного из дополнительных подразделений 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Битва за трассу

Собственно поэтому российские войска настойчиво пытаются прорваться к трассе между Покровском и Константиновкой.

"На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений, – говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. – С начала суток оккупанты совершили уже 20 атак на позиции наших войск в районах Новоалександровки, Евгеновки, Сокола, Новоселовки Первой, Воздвиженки и Прогресса. Силы обороны сдерживают давление и отразили девять вражеских штурмов, 11 боестолкновений еще продолжаются".

Крайне сложная ситуация сложилась в селе Новоалександровка. Как сообщают россияне, село уже якобы захвачено ими, тогда как наши спикеры говорят о том, что наши силы присутствуют в этом населенном пункте. Проблема состоит в том, что от населенного пункта до трассы Н-32 – менее 10 километров. То есть уже сейчас враг может обеспечить огневой контроль над этой дорогой.

"Ситуация действительно проблематичная. Враг может продвигаться в северо-западном направлении, и следующим этапом могут стать штурмовые действия в районе Воздвиженки. Даже если россияне будут продвигаться в день по 100 метров и терять при этом по роте. Перерезание трассы – это, конечно, не катастрофа, что-то апокалиптическое или конец света, но логистика с Покровска на Константиновку, да и на все Краматорское направление в любом случае будет ограничена", – говорит OBOZ.UA военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В настоящее время железнодорожное сообщение из Константиновки, которая с 2014 года была конечным пунктом прибытия поездов на Донбассе, ограничено. Как рассказывает Вячеслав Коновалов, в настоящее время железнодорожные составы прибывают в основном в Славянск или Краматорск.