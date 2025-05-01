Бизнесмена-добровольца, который после ранения в Бахмуте уволился из ВСУ, обвинили в СОЧ: что известно о скандале

Предприниматель из сферы строительного бизнеса Игорь Корень, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединился к Силам обороны, безосновательно обвиняется в дезертирстве. Прокуратура вменяет ветерану СОЧ и проводит обыски у него дома с целью якобы найти оружие.

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Однако на самом деле защитник уволился из ВСУ, после того как получил ранение в Бахмуте Донецкой области. Об этом свидетельствуют соответствующие документы.

В гражданской жизни Игорь Корень занимался бизнесом в сфере строительства, но пошел добровольно воевать в первые дни полномасштабного вторжения России. Он служил в составе добровольческого формирования территориальной громады, осенью 2022 года мобилизовался в ВСУ. За время службы мужчина получил несколько ранений в ходе боев за Бахмут, имеет несколько наград. Однако после полученных травм он уволился со службы по состоянию здоровья в конце 2023 года.

Тем не менее, в 2024 году прокуроры обвинил его в дезертирстве. Несмотря на то, что в наличии у ветерана есть множество документов, фото- и видео доказательств, подтверждающих, что он не находился в СОЧ, правоохранители продолжают настаивать на обвинении.

В ходе следствия прокуроры решили сами же изменить свои сведения и позже заявили, что ветеран якобы ушел в СОЧ еще в 2022 году. По словам адвоката Романа Денисюка, прокуратура просто пытается себе статистику увеличить.

Правозащитник подчеркнул, что даже воинская часть документально подтвердила отсутствие факта дезертирства. Также военное командование сообщило, что в конце 2022 года Игорь Корень ездил в Киев по рапорту на перевозку имущества. Несмотря на то, что защитник фактически выполнял поставленные задачи, прокуратура пытается построить обвинение вокруг этой командировки.

На данном этапе адвокат ветерана оспаривает дело и пытается довести в суде, что прокуратура сфальсифицирвоала дела против бывшего военнослужащего. Правозащитник заявляет, что сообщение о подозрении безосновательное, как и ходатайство об избрании меры пресечения.

В декабре 2024 года в Шевченковском районном суде Киева во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей все присутствующие, в частности военнослужащие – побратимы Кореня, подозрение боевому товарищу просто подняли на смех, и даже всегда лояльному к желаниям стороны обвинения суду вынужденно стало очевидно, что одновременно находиться в СОЧ, воевать, получить ранения и быть награжденным за это, а затем демобилизоваться после ранения невозможно. Однако представитель Дарницкой военной прокуратуры и следователя вдруг заявили, что в их процессуальный документ закралась "внезапная досадная описка" и СЗЧ у Корня длилось не два года и три недели, а теперь всего три недели в декабре 2022 года.

Таким образом, по материалам дела СОЧ якобы закончилось еще за два года до суда и уголовного производства. А учитывая, что после этого "подозреваемый" воевал, получал ранения и награждался – любое подозрение в его СОЧ не имеет смысла даже в случае, если бы такое действительно было, а не существовало исключительно в виде ложных показов тылового оперативника СБУ и бумаг тыловых военных прокуроров и следователей полиции. Сторона защиты считает, что такая ситуация показывает, что правоохранительные органы работают "на корзину", тщетно получая зарплату от государства и занимая забронированные от защиты страны должности.

Напомним, с 1 марта 2025 года в Украине действует обновленный механизм возвращения военнослужащих на службу после самовольного оставления части (СОЧ) или дезертирства. Украинцам разъяснили, как поступать в разных ситуациях.

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