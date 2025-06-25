'Блестящая операция': появились данные об уничтожении военного поезда оккупантов в Токмаке

Во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области Силы обороны Украины ударили по российскому грузовому поезду, разрезав его пополам. "Бавовна" посетила оккупантов утром в среду, 25 июня.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, в поезде было, по предварительным данным, более 40 вагонов.

"Токмак. 11:15 утра Силы обороны совместной операцией с первого удара остановили поезд, разрезав его пополам. Сейчас начинается "боулинг" – кто больше выбьет вагонов", – написал он, показав на карте вероятное место попадания по грузовому поезду в Токмаке.

Андрющенко подчеркнул, что поезд имеет более 40 вагонов и, вероятно, цистерны и контейнеры.

"Сегодня будет хороших фото и видео пруфов, но позже. Блестящая операция", – добавил он.

Напомним, что 20 июня во временно оккупированном Токмаке в Запорожье было поражено место базирования российских захватчиков. По данным Андрющенко, попадание было по месту, где размещались группы операторов БПЛА врага.

В то же время 21 июня Силы обороны поразили российский грузовой поезд вблизи Токмака. По информации чиновника, в результате атаки пылало 11 цистерн с топливом, дым был виден за 20 км.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мелитополе ночью 20 июня прогремел мощный взрыв. Под ударом была стоянка военной техники.

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