Блинкен назвал главную причину победы Украины в войне с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну в Украине. По его словам, успех нашей страны состоит в том, что народ борется за нее, а граждане государства-террориста за свою – нет.

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Об этом сообщает The Hill. Госсекретарь подчеркнул, что попытки Путина стереть Украину с лица земли не увенчались успехом.

"И причина, по которой я по-прежнему очень уверен в конечном успехе Украины, заключается в том, что они борются за свою страну, за свое будущее и за свою свободу, а россияне – нет. И имейте в виду, Путин уже проиграл в том, чего пытался достичь. Он пытался стереть Украину с карты и ее независимость, подчинить ее России. Это уже провал", — сказал он.

Блинкен также сказал, что он не видит никаких признаков того, что Путин хочет участвовать в значимой дипломатии.

"Для танго нужны двое, и пока мы не видим признаков того, что Владимир Путин заинтересован в значимой дипломатии. Если он это сделает, я думаю, что украинцы вступят в бой первыми, а мы будем сразу за ними. Все хотят, чтобы эта война закончилась, но она придерживается справедливых и долгосрочных условий, которые отражают суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал госсекретарь.

Его комментарии прозвучали после визита в Украину на прошлой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время поездки Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной помощи США в размере 1 миллиарда долларов, которая будет включать поддержку с воздуха и другие ресурсы.