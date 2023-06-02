Блинкен пообещал, что США помогут Украине построить армию будущего

Соединенные Штаты помогут Украине построить мощную армию с современным оружием и техникой. США также будут предоставлять обучение и поддержку ВСУ.

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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в Финляндии. Он также подчеркнул, что США и дальше будет продолжать оказывать Украине военную помощь, чтобы ВСУ могли бороться с российской агрессией.

По словам Блинкена, Соединенные Штаты помогут Украине построить "армию будущего". Это означает "современные воздушные силы, противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронетехнику, а также способность производить боеприпасы, а также обучение и поддержку для боевой готовности сил и техники".

Госсекретарь также отметил, что сейчас помощь Украине от западных партнеров сосредоточена на том, чтобы украинская армия смогла вернуть свои временно оккупированные территории и построить оборонительные возможности так, чтобы защититься от российской агрессии в будущем, если Россия снова решится напасть.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон будет активно взаимодействовать с международными партнерами для обеспечения Украины западными самолетами четвертого поколения. США также будут работать над подготовкой украинских пилотов на F-16.

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